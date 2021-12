Das vierte Türchen ist offen.

Redaktion Hochparterre 04.12.2021 00:01

Bertrams Film untersucht die unterschiedlichen Weisen, wie sich Menschen auf der Welt ein Zuhause schaffen. In einem Flüchtlingslager ausserhalb von Mosul, in einer Barackensiedlung an der Lagune von Lagos oder auf sechs Quadratmetern in der Millionenstadt Tokio. Schliesslich besucht der Regisseur auch samische Rentierzüchter am Polarkreis und den futuristischen Marslebensraum der NASA in Hawaii. Eine poetische Expedition auf vier Kontinenten.

Dieses Erlebnis wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Auf unserer Streaming-Plattform können Sie dieses Wochenende den Architekturfilm ‹The Human Shelter› kostenlos sehen. Wir wünschen viel Filmspass. Zum Film geht es hier.