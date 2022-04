Das Solidaritätsprozent hat Hochparterre vor bald 10 Jahren eingerichtet.

Dieses Jahr setzt sich Hochparterre ein für zwei unabhängige russische und ukrainische Medien sowie die Spendensammlung des deutschen Magazins Katapult zugunsten von Journalistinnen in der Ukraine.

Agnes Schmid 12.04.2022 12:43

Meduza ist eines der grössten unabhängigen russischen Onlinemedien. Im April 2021 stufte das russische Justizministerium die Zeitschrift als «ausländischer Agent» ein. Damals ging es um die Berichterstattung über die Annexion der Krim. Die Redaktion musste Russland verlassen und kann seither kein Geld mehr von ihren russischen Unterstützerinnen und Unterstützern beziehen. Trotzdem bietet sie den Bürgerinnen und Bürgern Russlands weiterhin eine unabhängige Stimme im Angriffskrieg auf die Ukraine. Kyiv Independent wurde als unabhängige Online-Zeitung vor kurzem ins Leben gerufen und berichtet ebenfalls über die Situation in der Ukraine. Sowohl Meduza wie Kyiv Independent publizieren auch auf englisch, sodass die ganze Welt mitlesen kann. Das deutsche Katapult Magazin schliesslich hat ein Spendenkonto angelegt und sendet die Beträge an Journalistinnen und Medien in der Ukraine. Katapult selbst legt 10'000 Euro obendrauf.

Insgesamt übergeben Hochparterre sowie Köbi Gantenbein privat diesen drei Medien 10'000 Franken. Das Solidaritätsprozent gibt es übrigens seit bald 10 Jahren: Hochparterre hat es 2013 zu seinem 25. Geburtstag eingerichtet.