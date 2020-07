Hochparterre Bücher sucht ein neues Zuhause.

Die Liegenschaft des Buchladens wird umgebaut. Deshalb sucht Hochparterre Bücher ein neues Zuhause. Am liebsten im Zürcher Industriequartier (Kreis 5). Sachdienliche Hinweise willkommen.

Roderick Hönig 16.07.2020 12:02

Das Haus des Hochparterre-Buchladens an der Gasometerstrasse in Zürich wird nächstes Jahr umgebaut. Deshalb muss sich der Buchladen ein neues Zuhause suchen. Am liebsten wollen die beiden Buchhändlerinnen Cornelia Thalmann oder Esther Kirianoff im Zürcher Industriequartier (Kreis 5) bleiben. Wer Hinweise liefert, die zu einem Mietvertrag führen, bekommt ewige Dankbarkeit und einen Büchergutschein über 150 Franken.

Hinweise bitte direkt an Cornelia Thalmann oder Esther Kirianoff unter info @ hochparterre-buecher . ch.