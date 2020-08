«Future Urban Architecture»: Eine Syd Mead Gouache aus dem Jahr 1979. Fotos: Syd Mead fotografiert von Andri Stadler

Lilia Glanzmann 07.08.2020 08:59

Syd Meads Arbeit bewegt im Film: Im Rahmenprogramm der Ausstellung «Future Cities» zeigt das Museum im Bellpark aam Samstag, 12. September 2020 in Kooperation mit dem Stattkino Luzern ab 10 Uhr «Blade Runner» von Ridley Scott (Final Cut 2007) aus dem Jahr 1982. In der Mittagspause folgt eine kleine Verpflegungspause, um 13 Uhr wird das Programm mit «Blade Runner 2049» von Denis Villeneuve aus dem Jahr 2017 fortgesetzt. Abschliessend findet um 17 Uhr eine Führung durch die Ausstellung im Museum im Bellpark statt, wo sich die gezeichneten Filmset-Vorlagen von Syd Mead direkt mit den Filmen vergleichen lassen. Heinrich Weingartner führt in die Filme ein.

