Die reiche Geschichte des Skisports: Die Ausstellungen des neuen Skimuseums sind im ehemaligen Bahnhofrestaurant des jurassischen Weilers Le Boéchet untergebracht. Fotos: Atelier Oï

Andrea Eschbach 14.02.2024 16:00

Alles begann Mitte der 1970er-Jahre mit einem Paar Langlaufski. Sie waren die Basis für eine Sammlung, die im Lauf der Dekaden auf rund 10 000 Objekte anschwoll – von Wachs über Rennski bis zu Helmen. «Mit den Jahren wuchs der Wunsch, Zeitzeugen aus der gesamten Geschichte des Skisports aufzubewahren. Die Sammlung hat sich deshalb auf den alpinen Skisport und später auf weitere Disziplinen ausgeweitet», sagt Laurent Donzé. Der passionierteLanglaufsportler folgte dabei keinem roten Faden, sondern liess sich von Begegnungen und dem Zufall leiten. Das zusammengetragene Material stellte er im Stall seines Bauernhofs aus. Schliesslich ermöglichte die Unterstützung durch eine Mäzenin, das einstige Bahnhofrestaurant Le Boéchet zum Museum umzubauen. Der Altbau wurde renoviert und von Etienne Chavanne aus Rebeuvelier um einen Anbau ergänzt. ###Media_4### ###Media_5### Der Auftrag, eine Szenografie der Sammlungsexponate und ein Corporate Design des Museums zu erstellen, ging an Atelier Oï. Eine anspruchsvolle Aufgabe, galt es doch zuerst, ein Archiv mit Datenbank zu allen Objekten zu erstellen. «Wir mussten alles von null aufbauen», sagt Aurel Aebi, Mitgründer des Westschweizer Studios. «Allein die Inventarisierung beschäftigte zwei Mitarbeitende zwei Jahre lang.» Im September hat das erste Schweizer Skimuseum mitten in den Freibergen eröffnet. Auf drei Etagen taucht man in die Welt des Skis ein; im Zentrum steht die Dauerausstellung. «Weil das Museum aufgrund der wenigen Fenster introvertiert ist, haben wir uns eine Innenlandschaft vorgestellt, die die Illusion von Offenheit gegenüber der umgebenden Landschaft erzeugt», so Aebi. Die Szenografie ist inspiriert von den Kurven des Schnees und den Wellen der Skipisten. Weiss lackierte Holzlamellen erinnern an verwehte Schneedünen; die Fugen fungieren als Skiträger. Indirekte Beleuchtung erweckt den Eindruck, als wären d...