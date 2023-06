Eine der beiden Auszeichnungen in der Kategorie Produktdesign geht an den Bieler Designer Dimitri Bähler. Foto: Fabian Hafeli

Swiss Design Awards 2023: Die Gewinner Die diesjährigen Swiss Design Awards stehen ganz im Zeichen des Grafikdesigns, der Mode und der Fotografie: 12 von insgesamt 17 Gewinnern sind diesen drei Kategorien zuzurechnen. 12.06.2023 13:41

Anführerin ist die Kategorie Mode, die mit fünf Namen an der Spitze steht: Ausgezeichnet werden Sherylin Birth, Anastasia Bull, Rafael Kouto, TDS Textildruckerei Arbon und Yvy. Vier Auszeichnungen gehen an Grafikschaffende: Chiachi Chao, Ben Ganz, Pauline Mayor und Loïc Volkart sowie Zweikommasieben Magazin, drei Fotografie-Preise erhalten Thaddé Comar, Tamara Janes und Laurence Kubski. ###Media_2### Die übrigen fünf Auszeichnungen des Swiss Design Awards gehen an Dimitri Bähler und Borgmann Clopath (Product Design), Front Row (Mediation and Scenography) sowie Dimitri Reist und Salvatore Vitale (Design Research). ###Media_3### Die 52 nominierten Projekte sind ab heute abend in der Messehalle 1.1 in Basel ausgestellt, die Siegerehrung findet am Dienstagabend, dem 13. Juni statt. ...