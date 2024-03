An der Berufsmesse testen Jugendliche das Game ‹Équilibre – Ville de demain›. Fotos: Laurent Naville

Stadtplanung virtuell üben Mit dem Computerspiel ‹Équilibre – Ville de demain› der beiden Genfer Studios Tourmaline und Ta-Daaa können angehende Stadtplanerinnen lernen, kollaborativ Quartiere zu gestalten. 20.03.2024 14:00

Das Computerspiel ‹Équilibre – Ville de demain› will junge Menschen für die grundlegenden Zusammenhänge der Stadtplanung sensibilisieren. Das Ziel ist – wie es sich für ein Game gehört –, möglichst viele Punkte mit der Planung eines Stadtquartiers zu erreichen. Bewertet werden die Verbindungen der geplanten Gebäude zur Umgebung, die daraus resultierende Lebensqualität und die Umweltverträglickeit des Quartiers. Zur Auswahl stehen 26 unterschiedliche Typen von Räumen und Gebäuden aus Kategorien wie Transport, Wohnen und Spiritualität. ###Media_2### Entstanden ist das Spiel für den Auftritt der Genfer Fachhochschule HES-SO an der ‹Cité des métiers› im November 2022. An dieser grossen Westschweizer Berufsmesse präsentieren sich Ausbildungsstätten und Arbeitgebende. Um auf ihr Studienangebot aufmerksam zu machen, beauftragte die Hochschule die beiden ebenfalls in Genf ansässigen Studios Tourmaline und Ta-Daaa mit der Umsetzung des kollaborativen Computerspiels. Auf einer grossen Leinwand konnte das Messepublikum das Spiel erstmals testen und eine fiktive Stadt der Zukunft gestalten. Nach der Messe publizierten die Entwickler eine Version für Smartphones und Tablets. ###Media_3### Damit ‹Équilibre› als Spiel funktioniert, musste die komplexe Materie Stadtplanung auf simple und messbare Parameter heruntergebrochen werden. Spielerinnen erfahren, dass der Platz beschränkt ist und dass grosse Gebäude zwar das Leben der Menschen erfüllen, aber eine grosse Belastung für die Umwelt darstellen. Das Spiel zeigt auch, dass alle Elemente zusammenhängen und die richtige Setzung und Mischung nicht einfach hinzubekommen ist. Der Multiplayer-Modus bringt einen weiteren wichtigen Lerneffekt: Die Spieler müssen zusammen entscheiden, damit sie es in den Highscore schaffen. Seinen zweiten grossen Auftritt hatte ‹Équilibre› Ende 2023 an den Swiss Game Awards...