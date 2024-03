Die Vase ‹Verso› von Laure Gremion Fotos: Noé Cotter

Michèle Degen 27.03.2024 14:00

Solide Basis, schlanker Hals Die Vase ‹Verso› der Industriedesignerin Laure Gremion ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie sich Handwerk und Design die Hand geben und zusammen mehr sind als bloss Dekoration. 27.03.2024 14:00

Der Industriedesignerin Laure Gremion geht es bei ihrer Arbeit nicht nur um die Form der Objekte. Genauso wichtig ist ihr die Funktion. Fasziniert vom Material Glas und seinen vielfältigen technischen Möglichkeiten, kooperierte sie für eine Kleinserie von Vasen mit der Berner Manufaktur Niesenglass. ‹Verso› lauter der Name der Vase, oder genauer genommen der beiden Behälter, die zusammen eine Skulptur bilden. ###Media_2### ###Media_3### ###Media_4### Ein halbdurchscheinendes, orange-rötliches Milchglas, das an eine abgeschnittene Weinflasche mit offenem Boden und verschlossenem Hals erinnert, ist das Hauptelement. Ein filigran geblasenes Oval dient wahlweise als Aufsatz oder als Basis der Vase. Denn verkehrt zusammengesetzt, hält es den flaschenähnlichen Container stabil umschlungen. Die Mischform aus Fuss und Kragen ist in unterschiedlichen Varianten erhältlich: Mal kommt die gewölbte Form mit feinen Rillen daher, die einmalige Schattenspiele erzeugen; mal besitzt sie eine komplett glatte, lichtdurchlässigere Oberfläche. Auch verschiedene Farben und ein zarter Farbverlauf durch die sich verändernde Dicke des Glases machen sie zur Variable. Wie auch immer die Konstellation ist: Die Überlappung der zwei Glasbehälter sorgt für besondere Licht- und Farbmomente. So bieten die beiden ineinandersteckbaren, mundgeblasenen Komponenten Platz für üppige Blumensträusse oder kleine Bouquets – je nachdem, in welcher Reihenfolge die Formen platziert sind. ‹Verso› ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie sich Handwerk und Design, Alltagstauglichkeit und Ästhetik die Hand geben und mehr sind als bloss Dekoration....