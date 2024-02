In diesem Jahr unterstützt erhält die Designmesse Unterstützung von Sebastian Herkner.

Sebastian Herkner kuratiert die Blickfang Der bekannte deutsche Designer Sebastian Herkner wird die Publikumsmesse dieses Jahr als Kurator begleiten. 12.02.2024 10:48

Nach renommierten Designstudios wie Scholten Baijings, Stefan Diez, Besau-Marguerre oder Jaime Hayon übernimmt Sebastian Herkner 2024 die Aufgabe, die Designmesse Blickfang als Kurator zu begleiten. Der Produktdesigner entwirft Möbel sowie Leuchten für internationale Marken, darunter Thonet, Moroso und Classicon. «Es gibt wohl nur wenige Designer, die bereits eine solche Vielzahl an Produkten, Handwerken und Designs vorzuweisen haben und zugleich noch so nah am Designnachwuchs sind», sagt Dieter Hofmann, Geschäftsführer der Blickfang. Herkner selbst sieht die Relevanz der Publikumsmesse vor allem in ihrer Nähe zum Menschen – Design müsse mit allen Sinnen wahrgenommen werden. Die Blickfang Basel startet Mitte März in der Event Halle der Messe Basel. ...