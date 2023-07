An Zeichenpapier erinnernd, legt ‹Collage› grobes belgisches Leinen offen. Fotos: Ligia Poplowska

Schnelle Skizzen, zartes Handwerk In ihren Wandskulpturen stellt die Designerin Marijke De Cocks dem aufwendigen Handwerk der Stickerei flüchtige Skizzen gegenüber. Ein Höhepunkt der Mailänder Designmesse. 29.07.2023 08:00

Man würde am liebsten die Hand ausstrecken und mit den Fingern die Linien nachzeichnen: Sie schlingen sich virtuos ineinander und scheinen weder Anfang noch Ende zu kennen. Marijke De Cocks Wandskulpturen sind in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert. Zum einen wegen des grosszügigen Formats, vor allem aber wegen ihrer Machart: Sie sind über und über mit gläsernen Stiftperlen bestickt. Die Silberfolie in deren Innern verleiht den Farben besondere Strahlkraft. Je nach Beleuchtung und Standort der Betrachterin reflektieren die Stifte das Licht völlig unterschiedlich, da sie in verschiedenen Laufrichtungen angeordnet sind. Wie stark sich der Ausdruck der Reliefs dadurch ändert, zeigte sich sogar in der winzigen Kammer eines ehemaligen Schlachthofs, wo De Cock als Mitglied der Designplattform Alcova ausstellte – ein Höhepunkt der Mailänder Designmesse. ###Media_2### Während ihrer Arbeit beim belgischen Modedesigner Dries Van Noten beschäftigt sich De Cock mit der Gestaltung von Ornamenten: «Stickereien dienen normalerweise der Dekoration eines Kleidungsstücks. Ich will sie zu einem eigenständigen Medium machen.» Die Applikation im Fokus, degradierte sie den Stoff zum Trägermaterial. Dem aufwendigen Handwerk der Stickerei stellt sie flüchtige Skizzen gegenüber – angefertigt, ohne nachzudenken, während eines Telefongesprächs oder sitzend am Schwimmbeckenrand. Wellenstrukturen braucht man in den Formen aber nicht zu suchen. «Sobald eine Skizze anfängt, konkret zu werden, werfe ich sie weg», sagt De Cock. Sie schätzt das Intuitive. Hände, so ist sie überzeugt, denken weiter als der Kopf. ###Media_3### Die um ein Vielfaches vergrösserten Skizzen schickt die Designerin in einen Handwerksbetrieb nach Indien, mit dem sie seit Jahren zusammenarbeitet. Für ein Grossformat benötigen die dortigen Sticker bis zu drei Wochen – zu fünft. Wenn die Stoffe in Belgien eintr...