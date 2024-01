«Mehr fahren, mehr sparen» gelte offenbar auch fürs Grafikdesign, ätzt der Journalist. Fotos: PD

SBB ohne Grafikkontrolle? Bei der Werbekampagne fürs Halbtax plus sei künstliche Intelligenz als Grafikdesignerin zum Einsatz gekommen, schreibt der Tages-Anzeiger. Der Autor nimmt genüsslich SBB-Illustrationen dazu auseinander. 31.01.2024 17:15

Bei der nationalen Werbekampagne fürs Halbtax plus sei eine künstliche Intelligenz als Grafikdesignerin zum Einsatz gekomme, schreibt der Tages-Anzeiger. In seiner Glosse nimmt Autor Philippe Zweifel genüsslich Illustrationen fürs neue Halbtax auseinander. «Mehr fahren, mehr sparen» gelte offenbar auch fürs Grafikdesign, ätzt der Journalist. Tatsächlich ist vieles schief und falsch auf den drei Illustrationen: Etwa der perspektivisch falsche Bug, der das Schiff gleichzeitig von vorne und von der Seite zeigt. Oder das Kandelaber, das auch ein Fahrleitungsmast ist, gibt es so nicht. Auch die Online-Kommentare sind genussvoll hämisch: «Das Halbtax Plus ist selber schon ein Konstruktionsfehler. Da darf die Werbung dafür durchaus auch fehlerhaft sein.», so ein User. «Hoffentlich hat‘s auch nix gekostet, denn irgendwie müssen die SBB ja die 20 Prozent Rabatt für Vielfahrer wieder reinholen. Da bleibt für solide Grafik nichts übrig.» lästert ein anderer....