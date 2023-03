Shorts wie Jacke sind aus gebrauchten Sweatshirts gefertigt. Genäht werden die Unisex-Kleider erst auf Nachfrage. Fotos: Moritz Schermbach

Radical Recycling Die 19 Teile der Kollektion ‹Redux› von Anaïs Marti sind aus gebrauchten Sweatshirts gefertigt. Die Designerin versteckt die Gebrauchsspuren nicht, sondern spielt mit ihnen. 08.03.2023 14:00

Unsere Grosseltern beherrschten die Kunst des sparsamen Kochens, lange bevor ‹Zero Food Waste› Trend wurde. Mit der Zeit entwickelten sich Quiche und Arme Ritter von pragmatischen Restegerichten zu eigenständigen Rezepten. Designerin Anaïs Marti schätzt diese Küche: Ihre achte Kollektion ‹Redux› widmet sie dem Geschmackserlebnis, die übriggebliebene Speisen bieten. Martis aus gebrauchten Sweatshirts gefertigten Kleidungsstücke tragen Namen wie ‹Minestrone›, ‹Smoothie› oder eben ‹Armer Ritter›. «Modemachen ist wie Kochen», sagt die Designerin, «man legt die Zutaten auf den Tisch, zerschneidet sie und fügt sie zu einem neuen Ganzen zusammen.» Seit zwei Jahren führt sie das 2015 mit Ugo Pecoraio gegründete Label Collective Swallow allein weiter. Die Werte der Marke sind geblieben: Die Kollektion ist von Essen inspiriert, lokal produziert und unisex. ###Media_1### Im Lockdown verbrachte Marti so viel Zeit im Jogginganzug, dass sie Lust bekam, damit zu arbeiten: «Aus einem einzigen Kleidungsstück eine ganze Kollektion zu entwickeln, hat mich gereizt.» Ein Jahr lang sammelte sie Sweatshirts von Bekannten und aus Brockenhäusern, dekonstruierte, modellierte und nähte. Als Resultat hängen nun 19 Teile an einer Stange im Basler Atelier, darunter eine leichte Jacke oder ein Pullover mit überlangen Ärmeln in Blau-Schwarz. Dazwischen leuchten Wickelshorts in verschiedenen Rottönen. Ihre zusammengesetzten Flächen bilden organische Formen, die da und dort von kreisrunden Knopflöchern durchbrochen werden. Manche Nähte sind nach aussen gedreht und zeichnen die Linienführung hell nach, andere bleiben unsichtbar und lenken den Blick auf die unterschiedlichen Texturen der Stoffe. Aus den abgeschnittenen Bördchen fertigte Marti Kleider, um Reste zu vermeiden. Material- und Zeitaufwand definieren die Preise: In der Jacke ‹Bouillon› für 390 Franken stecken ...