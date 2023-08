Seit zehn Jahren treibt Offcut einen verantwortungsvollen Umgang mit Rohstoffen voran.

In ihren Anfängen besetzte die Materialverwertung Offcut eine Nische. Heute lädt sie zum zehnten Geburtstag ein – und dazu, zusammen in die Zukunft zu blicken.

Was einst als Pionierprojekt in Basel begann, ist zu einem schweizweiten Netzwerk angewachsen. «Offcut – kreative Materialverwertung» verbindet heute Märkte in Basel, Zürich, Bern, Luzern und St.Gallen. Hier finden Reste jedwelcher Art neue Abnehmer – von der ausrangierten Requisite bis zum Metallteil. Dass die gemeinnützige Organisation nun ihren 10. Geburtstag zelebriert, zeigt, wie relevant Wiederverwertung und ein respektvoller Umgang mit Gebrauchtmaterial geworden sind. Das Fest am 26. August findet im Basler Dreispitz statt, gefeiert wird mit Gesprächen, einem Konzert, Torten und Überraschungen, dazu gibt’s ein reichhaltiges Programm. ###Media_2###...