Armin Scharf 11.10.2023 14:00

Es heisst, die Zukunft gehöre den kreislauffähigen Produkten – das klingt gut, aber noch mangelt es an konkreten Beispielen. Nun hat das sechsköpfige Team des Winterthurer Start-ups Loopi einen kreislauffähigen Kinderwagen konzipiert. Bald sollen Babys im voll funktionsfähigen Prototypen probefahren. Nominiert für den Designpreis Schweiz ist der Stroller bereits jetzt. ###Media_2### Ein schneller Blick zeigt einen ästhetisch anspruchsvollen und reduziert gestalteten Wagen mit Details, die auf eine tiefe funktionale Durchdringung hinweisen. Man bleibt nahe an den Sehmustern der Zielgruppe, was den Markteintritt befördern wird. Denn der muss stimmen; nur so können weitere Entwürfe folgen. Die Querschnitte der Chassisprofile sind grösser dimensioniert und unlackiert, die Griffbereiche aus regionalem Holz, die Textilelemente verschnittoptimiert aus zertifizierter, recycelter Rohbaumwolle gefertigt. Das biobasierte Reifenmaterial stammt vom Basler Start-up Kuori und ist zum ersten Mal an einem Kinderwagen im Einsatz. Auch bei der Konstruktion betritt Loopi Neuland: «Wir entwickelten alles von Grund auf», sagt Industriedesigner Remo Mathys. Vor allem das Herzstück, ein Klappmechanismus, verlangte viel Zeit und Expertise. Schliesslich soll der Wagen leichtgängig sein, eine sehr flache Faltung erlauben und langlebig sein – gerade da hapert es bei herkömmlichen Kinderwagen oft. «In der Schweiz werden jährlich 90 000 Kinderwagen verkauft», so Projektmanagerin Simone Köchli. Zwar werden diese oft weitergereicht. Doch eher früher als später kommen sie an ihr Ende, weil sie nicht für eine Reparatur gemacht sind. Hier setzt Loopi an: Alle Komponenten lassen sich rasch austauschen, erneuern und optimieren. Die modulare Plattform ermöglicht, dereinst auch ältere Modelle mit neuen Teilen aufzurüsten und im Kreislauf zu halten. ###Media_1### Ende nächsten Jahres soll d...