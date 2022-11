Auch 70 Jahre nach ihrer Entstehung strahlen Alfred Altherrs Entwürfe eine schlichte Selbstverständlichkeit aus.

Susanna Koeberle 04.11.2022 12:00

«Meisterwerk des Ingenieursdenken» Die Enkelin des Architekten und Gestalters Alfred Altherr bringt eine Re-Edition seiner Entwürfe auf den Markt. Damit lenkt sie den Blick auf einen Designer, der lange vergessen ging. 04.11.2022 12:00

Sie habe die Bedeutung des Werks ihres Grossvaters erst 2013 richtig wahrgenommen, sagt Johanna Altherr, Enkelin des Architekten und Gestalters Alfred Altherr junior (1911 - 1972). Damals hatten Joan Billing und Samuel Eberli (Design + Design) eine Ausstellung im Architekturforum organisiert, die von einer Publikation begleitet war. Seit dem Tod ihres Vaters, des Künstlers Jürg Altherr, befasst sich die Szenografin und Innenarchitektin noch intensiver mit dem kulturellen Erbe ihrer Familie. In der Zwischenzeit hat sie den Nachlass dem Museum für Gestaltung Zürich übergeben. Um das wenig gewürdigte Werk ihres Grossvaters bekannter zu machen, beschloss sie, ihre Idee einer Re-Edition einiger Entwürfe von Alfred Altherr junior in die Tat umzusetzen. Nun gibt sie an der Blickfang Zürich mit «Altherrundaltherr» ihr Debüt und zeigt an der Designmesse eine Stehlampe, eine Wandleuchte, einen Tisch und einen Sessel. Die Entwürfe werfen ein Licht auf die Strahlkraft von Alfred Altherrs Wirken. Schon Johanna Altherrs Urgrossvater Alfred Altherr senior (1875­–1945) war eine wichtige Persönlichkeit: Er war Mitbegründer und erster Präsident des Schweizerischen Werkbundes (SWB) und Direktor des Zürcher Kunstgewerbemuseums. Sein Tätigkeitsfeld prägt auch den Werdegang seines Sohnes – auch er Alfred mit Vornamen –, der zunächst eine Bauzeichnerlehre macht. Sein Interesse für Handwerk führt 1930 zu seinem ersten Möbelentwurf, einer klappbaren Stahlrohrliege für die Firma Embru. Der Designhistoriker Claude Lichtenstein bezeichnet den einfachen, aber raffinierten Entwurf als «Meisterwerk des Ingenieursdenken», wie er anlässlich des Presselaunchs von «altherrundaltherr» sagte. Seine Ausführungen machten deutlich, wie einzigartig das Werk dieses Gestalters ist. ###Media_3### Altherrs Biographie hört sich wie das Leben mehrerer Menschen an. Schon in jungen Jahren inte...