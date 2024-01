Die Ikea Stiftung Schweiz schreibt ein fünfmonatiges Praktikum in der Produktentwicklung am Hauptsitz von IKEA in Älmhult aus. Bewerben können sich Industrie-/Objektdesign-Absolventinnen bis am 29. Februar.

Das Praktikum beginnt Anfang September 2024 und richtet sich an junge Schweizer Talente, die über einen Bachelor-Abschluss in Industrie-/Objektdesign verfügen, fliessend Englisch sprechen und Lust haben, ihr Wissen in der Praxis anzuwenden und Seite an Seite mit den Produktentwickler:innen von IKEA zu arbeiten. Interessierte Kandidatinnen und Kandidaten richten ihre Bewerbung (CV, Motivationsschreiben und Portfolio) bis spätestens am 29. Feburar 2024 an info@ikea-foundation.ch. Weitere Informationen gibt es hier.