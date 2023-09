Die Reihe «Odesa City Letters» ist Teil der Ausstellung «Crossroads of Time». Sie ist noch bis zum 19. September in der Galerie Thomas Kurer zu sehen. Foto: Kyiv Design Week

Ann Mbuti 18.09.2023 16:00

«In einer sicheren Umgebung kreativ zu sein, ist einfach» Zum ersten Mal überhaupt findet die Kyiv Design Week statt – nicht in Kiew, sondern im Rahmen der Zürcher Designwochen. Mitinitiantin Anastasiia Biletska im Gespräch über ukrainisches Designschaffen. 18.09.2023 16:00

Mit ‹Transition›, dem Leitthema der Zurich Design Weeks, verbindet man gemeinhin zukunftsgerichtete Hoffnungen. Die Kyiv Design Week zeigt nun, dass es auch problematische Aspekte einer Welt im Wandel einbezieht. Es ist die erste Ausgabe eines Designfestivals, das der ukrainischen Hauptstadt gewidmet ist. Aufgrund des Kriegs findet es in Zürich statt, wo sich das ukrainische Design unter dem Schirm der Zürcher Designwochen einem europäischen Publikum vorstellt. Ein letzter Blick auf das ukrainische Designschaffen zeigt die Galerie Thomas Kurer mit der Ausstellung «Crossroads of Time» am Dienstag, dem 19. September. Wie viele andere auch, mussten zahlreiche Kreativschaffende in den Monaten seit Kriegsbeginn aus Kiew flüchten. In verschiedene Städte Europas verstreut, setzen sie ihre Arbeit fort. Anastasiia Biletska ist Gründerin des Zusammenschlusses Design4Ukraine, der das Festival im Festival organisiert. Mit ihrem Team hat sie eine Auswahl von Projekten zusammengestellt, die Kiew als Knotenpunkt von Kulturen und Traditionen präsentieren, die die Stadt seit Jahrhunderten ist. Diese Botschaft trägt die Kyiv Design Week beispielsweise mit Filmvorführungen, der Ausstellung «Crossroads of Time» und einer eintägigen Konferenz nach Zürich. Parallel finden in Kiew Präsentationen, Gesprächsrunden und Workshops statt, die die verbleibenden Mitglieder der Design-Community in der Ukraine zusammenbringen sollen. ###Media_2### Im Gespräch erzählt Anastasiia Biletska von den Hintergründen, die zur Kyiv Design Week in Zürich geführt haben. Für bekannte europäische Design-Hotspots wie die skandinavischen Städte, Milano oder London hat man ein ungefähres Gefühl, das mir für die Ukraine fehlt. Welche Begriffe beschreiben die Designlandschaft in Kiew Ihrer Meinung nach am besten? Anastasiia Biletska: Spass, viel Kreativität, energiegeladen und frei. Frei im Sinne ...