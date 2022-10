Ein Schuh für die neue Olympiasportart Skateboard: Das Projekt «last – Skateschuh» von Stephan Herger und Eric Schneider gewinnt.

Höher, schneller, weiter Die Swiss Design Association prämiert jährlich die besten Bachelor-Arbeiten. Der diesjährige Preisreigen schliesst mit den Projekten der Vertiefung Industrial Design der HGK FHNW in Basel. 17.10.2022 12:26

Die Swiss Design Assiciation (SDA) kürt jedes Jahr die besten Bachelor-Abschlussarbeiten von Schweizer Designhochschulen. Nach den Preisvergaben an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), der Haute école d'art et de design (HEAD – Genève), der École Cantonale d'Art de Lausanne (ECAL) und der Hochschule Luzern Design (HSLU D&K) folgen nun die Gewinnerinnen und Gewinner der Hochschule für Gestaltung und Kunst (HGK FHNW) in Basel. Die Jury bewertete sechs nominierte Projekte aus dem Studiengang Industrial Design. Sie bestand aus Mela Medina, Elias Julian Kopp, Deborah Luder und Milan Rohrer unter der Leitung von Valerie Notter de Rabanal. ###Gallery_1### Die Köpfe hinter dem Gewinnerprojekt «last – Skateschuh» sind Stephan Herger und Eric Schneider, die beide gerne skaten. Auch in der neuen Olympiasportart Skateboard gilt: höher, schneller, weiter. Doch um Höchstleistungen zu erbringen, braucht es den richtigen Schuh. Hier liegt viel Verbesserungspotenzial, was Sicherheit und Verschleiss betrifft. Zentral war deshalb die Funktionalität des Schuhaufbaus: Schlagdämpfung, Kraftübertragung, guter Halt und das Vermeiden von Druckstellen. Darüber hinaus strebten Herger und Schneider Langlebigkeit und Kreislauffähigkeit an, was sich auch in der Verpackung und im angedachten Rückgabe- und Wiederverwertungsmodell zeigt. Dank der Zusammenarbeit mit einer Firma, die am Projekt einen neuartigen Kunststoff testet, konnten die beiden Spritzgussteile verschiedener Dichten und Oberflächen sowie Strickelemente in Monomaterial herstellen. Die Jury lobte die umfassende Herangehensweise und die klare Positionierung und ermutigt die Gewinner, ihre Ansätze zur Umsetzung eines eigenen Geschäftsmodells auszuarbeiten....