Die Helga will den Austausch innerhalb der Szene fördern und lädt zum Netzwerk-Apéro.

Ein Tag in mehreren Akten: Helga Classic, Unlimited und Talk gliedern das Fachtreffen für Szenografie und Kommunikation in drei Etappen. Am 13. Oktober geht's los!

Helga 2023 Ein Tag in mehreren Akten: Helga Classic, Unlimited und Talk gliedern das Fachtreffen für Szenografie und Kommunikation in drei Etappen. Am 13. Oktober geht's los! 19.09.2023 08:53

Das nächste Schweizer Fachtreffen für Szenografie und Kommunikation steht an: Die Helga findet am 13. Oktober an der Hochschule Luzern in Emmen statt. Das Austauschformat aus der Szene für die Szene lädt zu Kurzvorträgen, Pecha Kuchas und einem Netzwerk-Apéro. Das diesjährige Thema stammt aus der Community und lautet «analog und digital». Sogenannte Neo-Hippies – «Hedonist:in mit Wir-Kultur» – kaufen ein Solidaritätsticket und finanzieren so die Teilnahme von Studierenden mit. Zu den Veranstaltungstickets geht es hier.​ Wer sich kurzfristig für einen Pecha Kucha-Talk anmelden möchte, kann dies noch bis morgen tun. ###Media_2###...