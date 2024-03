Ufo-Serie 2, 2023, Luciano Rigolini

Grand Prix Design 2024 High Fashion, soziale Klasse im Design und vernakulare Fotografie: Die diesjährigen Preisträgerinnen repräsentieren das breite Spektrum der Disziplin. 08.03.2024 13:53

Die Gewinnerinnen und Gewinner des diesjährigen Grand Prix Design stehen fest: Das Bundesamt für Kultur zeichnet die Designforscherin Paola De Martin, die Modedesignerin Lucie Meier sowie den Fotografen Luciano Rigolini aus. Auch wenn sie unterschiedlichen Generationen angehören, haben sowohl Meier als auch Rigolini eine beeindruckende internationale Karriere hingelegt. Der Tessiner Fotograf und Filmemacher (1950) setzt sich seit zwanzig Jahren mit «vernakularer Fotografie» auseinander. Dabei nutzt er Amateuraufnahmen und industrielle Dokumente, für die er mithilfe digitaler und Machine-Learning-Technologien neue Perspektiven entwickelt. Er sei ein Meister darin, im Zufall Schönheit zu entdecken und alltäglichen Bildern ein neues Leben zu geben, sagt die Eidgenössische Designkommission. ###Media_2### Lucie Meier (1982) und ihr Mann bilden seit 2017 das kreative Leitungsduo von Jil Sander, eines der renommiertesten Modehäuser der Welt. Neben Meiers beispielhafter Karriere, die Stationen bei Louis Vuitton, Balenciaga und Dior umfasst, lobt die Jury auch die Designsprache und die ästhetisch-ethische Haltung der Kreativdirektorin. Meier stammt aus Zermatt und lebt heute in Mailand und Paris. ###Media_3### Haltung – wenn auch in ganz anderem Sinne – prägt auch die Arbeit von Paola De Martin (1965). Die Textildesignerin und Historikerin lebt und arbeitet in Zürich und beschäftigt sich mit der sozialen Klasse innerhalb der Designszene. «Ihre Auseinandersetzung mit Normen, Regeln und Strukturen ist wegweisend für die Designforschung», fasst die Pressemitteilung zusammen. ###Media_4### Der Preis ist mit 40 000 Franken dotiert. Die Preisverleihung findet im Juni im Rahmen der Ausstellung «Swiss Design Awards» statt, das Datum wird Anfang April bekanntgegeben....