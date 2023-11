Gamesweek Zurich: The Swiss Games Festival

Bis zum 19. November findet die Gamesweek Zurich statt. Neben dem Festival und einer Konferenz werden am 17. November auch die Swiss Game Award verliehen.

Zum dritten Mal findet bis zum 19. November die Gamesweek Zurich der Swiss Game Developers Association (SGDA) statt und bietet Interessierten und Profis ein reichhaltiges Programm. Im Rahmen des Spielfestivals finden Workshops und Diskussionsrunden zu digitalen Games, Brettspielen und Flipperkästen statt. An der zweitägigen Konferenz treffen sich Entwickler, Produzenten, Vermarkter und Designerinnen, um über aktuelle Themen wie Bildung, Nachhaltigkeit, Diversität oder die rechtlichen Rahmenbedingungen in der Games-Branche zu diskutieren. Als Höhenpunkt der Veranstaltung werden am Freitag, 17. November die Swiss Game Awards verliehen....