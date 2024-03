Im Experiment sucht die Designerin Lina Chi nach neuen Wegen, Linoleum zu verarbeiten und zu nutzen. Fotos: Ronald Smits

Elefanten und Pantoffeltiere Für ihre Abschlussarbeit an der Design Academy Eindhoven hat die Designerin Lina Chi eine Sitzgruppe aus Linoleum entworfen. Das Material fand sie beim Baarer Unternehmen Forbo. 07.03.2024 14:00

Kniehohe Objekte stehen locker verteilt im Raum. Sie lassen sich nur schwer einordnen: Handelt es sich um Skulpturen oder doch eher um Möbel? Manche erinnern mit ihren herabhängenden Ohren an Tiere – fast erwartet man, dass sie sich in Bewegung setzen. Rätselhaft ist auch ihre matt schimmernde Oberfläche; sie könnte aus Leder oder genauso gut aus Packpapier sein. Wer sich den Objekten nähert, erkennt, wie sorgfältig sie den Proportionen des menschlichen Körpers angepasst sind. Gemeinsam bilden sie eine Sitzgruppe, bestehend aus einem Hocker, einer Bank und einem niedrigen Tischchen. Sie gehören zur Abschlussarbeit der Designerin Lina Chi, die an der Design Academy Eindhoven studiert hat. «Ich suchte nach einem hochwertigen Material, das sich neu interpretieren lässt», so die Französin. Bei Forbo wurde sie fündig. Die Unternehmensgruppe für Bodenbeläge mit Sitz in Baar ist mit 14 Produktionsstandorten der grösste und gleichzeitig einer der letzten europäischen Hersteller von Linoleum. Seine natürlichen Inhaltsstoffe sind zukunftstauglich, doch das von Krankenhausfluren geprägte Image ist wenig sexy. ###Media_1### Lina Chi ist in einer Gegend aufgewachsen, wo die Gebäude von der Ästhetik und dem Geruch von Linoleum geprägt waren. Nach intensiver Recherche beschloss sie, alles zu vergessen, was sie über das Material wusste. Sie untersuchte empirisch, wie Linoleum sich verhält, wenn es sich erwärmt, gedehnt oder gebogen wird. Im weiteren Entwurfsprozess hob sie zwei relevante Eigenschaften hervor: die Stärke und den spezifischen Ausdruck des Materials. Anstatt Formen zu forcieren, liess sich die Designerin von ihm leiten. Sie entwickelte sparsame Schnittmuster, die erst im gefalteten Zustand das Volumen von Möbelstücken annehmen. Wie locker die Faltungen zustande kommen, lässt sich am weichen Schattenwurf der Kanten erkennen – es scheint keinerlei Spannu...