Die von der KI generierten Bilder dienten als Inspiration für den von Tiffany Louis entwickelten Entwurf. Fotos: Tiffany Louis/Midjourney (Visualisierungen)

Armin Scharf 11.11.2023 08:00

Diplomarbeit mit dem Bildgenerator Im Rahmen ihrer Diplomarbeit an der ZHdK hat Tiffany Louis eine Unterarmprothese für das Jahr 2062 entwickelt. Dabei benutzte sie den KI-Bildgenerator Midjourney zur Inspiration und Visualisierung. 11.11.2023 08:00

Tiffany Louis ist wohl eine der ersten Nachwuchsdesignerinnen, die für ihre Abschlussarbeit einen Bildgenerator mit Künstlicher Intelligenz (KI) eingesetzt hat – und das mit dem Segen ihrer Mentorinnen Susanne Marti und Lisa Ochsenbein von der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Die Studentin setzte sich zum Ziel, die Vision einer Unterarmprothese aus weichen Materialien für das Jahr 2062 zu entwickeln. «Mein Projekt ‹Aion› sollte einen futuristischen Charakter haben», erklärt Tiffany Louis. «Ich entschied erst während des Entwurfsprozesses, nachdem das Konzept und die visuelle Ausrichtung bereits standen, mit KI zu experimentieren.» Denn als Louis ihre Diplomarbeit begann, startete ein Lernmodul zur Künstlichen Intelligenz, in das sich die Studentin einklinkte. Den KI-Bildgenerator Midjourney benutzte sie zur Inspiration und Visualisierung. «Designerinnen können visionär denken, doch die Ergebnisse zu visualisieren stösst oft an Grenzen», sagt Mentorin Susanne Marti. Da half die KI weiter: «Der Einsatz von Midjourney beschleunigte und erweiterte den Designprozess, sodass die Visionen schnell greif- und vorstellbar wurden.» ###Media_2### Louis steht der Nutzung von KI eher kritisch gegenüber, in erster Linie, weil für das Training urheberrechtlich geschützte Werke benutzt werden. Dennoch liess sie Midjourney rund 200 Bilder herstellen. Etwa 30 bis 50 fand sie brauchbar. Mit dieser Auswahl entstand ein zweites Moodboard – als Ergänzung zum ersten, das Louis ohne KI recherchiert hatte und das die visuelle Richtung ihres Konzepts vorgab. «Das endgültige Design habe ich in Photoshop erstellt, bevor ich zur 3D-Modellierung überging», berichtet die 21-Jährige. Die Umsetzung der zweidimensionalen Bilder in den dreidimensionalen Raum schafft KI (noch) nicht. Überhaupt wurde Louis mit den Grenzen der KI konfrontiert: «Die realistische Darstellung von Hä...