Wolfgang Meyer-Hayoz in der Winterthurer Lokstadt: Hier hat der Industriedesigner 16 Jahre lang gearbeitet. Fotos: Urs Walder

Meret Ernst 23.03.2024 08:00

Der Nutzenstifter Im Rückspiegel blickt Wolfgang Meyer-Hayoz (76) auf 50 Jahre Industriedesign zurück: als Gestalter, Unternehmer und Netzwerker, der sich für Werthaltigkeit starkmacht. 23.03.2024 08:00

Design war kein Thema. Ich solle etwas Richtiges studieren, verlangten meine Eltern. Meine Ader trieb mich zwar eher zur Kunst, aber heute bin ich dankbar, dass ich Maschinenbau und Design studiert habe. Stuttgart war in den 1970er-Jahren der perfekte Ort dafür. Damals hiess das Berufsfeld ‹Produktgestaltung›. Klaus Lehmann, Professor an der Akademie der Bildenden Künste, setzte sich offen mit Gestaltungsfragen auseinander: Wie benutze ich etwas, welche Materialien und Technologien stehen zur Verfügung? Er lud den Architekten Walter R. Stahel ein, der seine Thesen über Nachhaltigkeit, Reparaturfähigkeit, Austauschbarkeit und Modularität mit uns diskutierte. Unser Studiengang zählte nur wenige Studenten, was einen intensiven Austausch in der Projektarbeit ermöglichte. Gleichwohl war man gefordert, sich selbst zu organisieren. So waren persönliche Gespräche mit dem Grafikdesigner Kurt Weidemann möglich und auch Studienarbeiten zu Aspekten der visuellen Kommunikation. Diese Freiheit in der Selbstorganisation nutzte ich intensiv, um an der Universität Stuttgart Vorlesungen des Philosophen Max Bense über Semiotik und eine exakte Ästhetik zu besuchen. Der Ingenieur Hartmut Seeger dozierte dort über technisches Design im Maschinenbau – ein Novum. Das ergab eine Achse zu Max Benses mathematisch orientiertem Denken. Alles schien berechenbar. Man stieg in die Fahrerkabine des Lastwagens, erfasste nach Punkten, wie erreichbar der Schalter, wie ergonomisch das Lenkrad war, zählte zusammen und entschied: Das genügt, das nicht. Heute hat sich das Denken über kreative Prozesse deutlich erweitert, es ist komplexer geworden. Das tiefe Eintauchen in den Prozess Im Jahr 1978 ging ich nach Winterthur und arbeitete als erster Gestalter bei Sulzer Textil. Via Ergonomie und Gestaltung konnte ich diverse Entwicklungen anstossen. Die Öffnung Chinas unter Deng Xiaoping und der Fal...