Resdea präsentiert sich auf der Crowdinvesting-Plattform Oomnium.

Crowdfunding? Crowdinvesting! Die Plattform Oomnium ermöglicht es Firmen, über ihre Community ein Kapitalrunde zu finanzieren. Unter den ersten Unternehmungen ist der Möbelhersteller Reseda. 28.11.2023 17:07

Crowdfunding kennen wir: ein Unternehmen finanziert mit dem Geld von vielen Unterstützerinnen ein neues Produkt. Diese bekommen im Gegenzug das Produkt unter exklusiven Konditionen. Crowdinvesting und meint: ein Unternehmen lanciert mit dem Geld von vielen Unterstützerinnen eine Kapitalrunde und diese werden im Gegenzug Aktionärinnen und Aktionäre. Seit diesem Jahr bietet die Plattform Oomnium.com Crowdinvesting an, betrieben von den Macherinnen des Schweizer Crowdfunder Wemakeit. Gerade läuft die Kampagnen des Möbelherstellers Reseda aus, mit grossem Erfolg: die angestrebte Finanzierung von 500'000 Franken wurde erreicht und um 87 Prozent übertroffen. 241 Investorinnen sind bis jetzt mit dabei, es bleiben noch vier Tage, um die Million zu knacken. Reseda präsentiert sich auf Oomnium als nachhaltiger Hersteller, der mit den neuen Kapital noch umweltbewusster produzieren will – konkret: die Firma will ein Lager an regionalem Holz anlegen, langfristige Zusammenarbeiten mit Schweizer Waldbesitzern aufbauen und so vollständig in der Schweiz angefertigte Möbel aus Schweizer Holz anbieten. Investieren können Unterstützer ab 1000 Franken, das sind 10 Aktien. Wer 25'000 Franken investiert, erhält neben der erhofften Dividende 5 Prozent Rabatt auf die Kollektion, für 50'000 Franken gibt es 9 Prozent. «Nutze die einzigartige Gelegenheit jetzt Mitinhaber*in von Reseda zu werden um in Zukunft Teil unserer Geschichte zu sein», wirbt die Firma für ihr Projekt. Oomnium führt die potentiellen Investorinnen eloquent und gut designt durch den Prozess. Zeichnung, Vertrag und Zahlung laufen über die Plattform. Dann sind sie Aktionärinnen der Firma, bekommen – wenn's wirtschaftlich läuft – eine Dividende und haben an der Aktionärsversammlung ein Mitspracherecht. Reseda bekommt neues Geld und eine erweitertes Aktionariat. Oomnium erhält einen prozentualen Anteil der erreichten F...