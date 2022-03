Redaktorin Mirjam Rombach blickt kritisch auf das Vorgehen der ZHdK.

Die Zürcher Hochschule der Künste reagiert auf die Kritik an ihrer Kooperation mit einer militärnahen Hochschule in China. Doch ihre Massnahmen wirken zaghaft.

Mirjam Rombach 28.02.2022 13:48

Die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) kooperiert mit rund 180 Hochschulen auf der ganzen Welt, acht davon befinden sich in China und Hongkong. Das Harbin Institute of Technology (HIT) ist die jüngste chinesische Partnerin der ZHdK. Das HIT zählt weltweit zu den führenden Uni- versitäten für Ingenieurwissenschaften – und zu den ‹Seven Sons of National Defense›, deren Kernaufgabe die militärische Nutzung ziviler Forschung ist. Über die Hälfte des Forschungsbudgets erhält es vom Verteidigungsministerium, gut ein Drittel der 37 000 HIT-Absolventen tritt nach dem Studium in dessen Dienst. Der Bundesrat hatte gerade ein Freihandelsabkommen mit der Volksrepublik China unterzeichnet, als die ZHdK 2014 mit der Stadt Shenzhen, dem HIT und dem katalanischen Architekturinstitut IAAC den Aufbau einer gemeinsamen Design- und Architekturhochschule vereinbarte. Der Deal: Die Zürcher entwickeln den Lehrplan und rekrutieren Personal, die chinesischen Partner finanzieren einen Grossteil dieser Leistungen u...