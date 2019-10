Verzichtet! Weniger Schwachsinn! Fotos: Régis Golay

Meret Ernst 10.10.2019 14:00

Wir alle können gestalten. Dafür reicht es, wenn wir uns in Gruppen zusammenrotten, auf gelben ‹Post-it›-Zetteln zufällig zusammengetragene Stichworte notieren oder aus Spaghetti und Marshmallows komische Dinge basteln – und uns dabei ungeheuer kreativ fühlen. Dabei steckt in diesem Klischee, wie immer in solchen Fällen, ein Körnchen Wahrheit. Versteht man Design als grundlegende Fähigkeit, Dinge zu planen und damit Zukunft vorwegzunehmen, sind wir selbstverständlich alle irgendwie auch Designerinnen und Designer. Oder können das mindestens so gut wie die professionelle Gilde, die Victor Papanek frontal angriff, als er – in Anlehnung an andere Planungswissenschaftler – diese simple Tatsache in den frühen Siebzigerjahren in Erinnerung rief. Was Papanek als Kritik an fachwissenschaftlicher Abgrenzung und an der Industrie formuliert hatte, kam so richtig mit der Vermarktung des ‹Design Thinking› in Schwung. Seither heisst es: Löse das Problem wie ein Designer, organisiere Kreativität in...