Laufmeter ist ein Onlineshop für lokales Modedesign. Fotos: Michèle Büschi

Anna Raymann 13.07.2020 12:31

Mit den Modeschauen «uf dr Gass» brachten die Organisatorinnen von «Laufmeter» Schweizer Modedesign aus den Ateliers auf die Strasse. Mitten in der Berner Altstadt präsentierten Models seit 2013 in jährlichen Schauen die Kollektionen. In hochwertigen und sorgfältig verarbeiteten Materialien führten sie das hiesige Verständnis von «Slow Fashion» spazieren. Nun lanciert Laufmeter einem Onlineshop, der nicht nur Vertriebskanal, sondern auch Infoplattform über die Szene ist. Zu kaufen gibt es Teile von zwölf Schweizer Labels aus verschiedenen Regionen, wie «nuno des amis», «2ème étage» oder «sode». Zugleich erfährt der bewusste Käufer in Videoporträts, wer die Kleider entworfen hat und wo sie produziert wurden. Laufmeter hofft damit, der Wegwerfmentalität entgegenzuhalten und so wiederum Schweizer Modelabels direkt zu fördern.