Stefan Diez inszenierte den Möbelstoff «Nitto» von Alfredo Häberli als Installation «Slot». Foto: Gerhard Kellermann

Start ins neue Designjahr: Anfang Januar trifft sich die Szene in Köln. Wir haben uns auf der ersten Möbelmesse des Jahres an die Fersen der Schweizer Herstellerinnen und Designer geheftet.

Andrea Eschbach 15.01.2020 15:12

Noch bis am 19. Januar 2020 können Expertinnen und designinteressierte Endverbraucher auf der internationalen Möbelmesse imm cologne zum Thema Wohnen und Design inspirieren lassen. Den Auftakt machte am Sonntag traditionell die Eröffnung der Designpost. Eindeutiges Highlight war hier der Messestand des dänischen Herstellers Kvadrat. Der Münchner Stefan Diez inszenierte den Möbelstoff «Nitto» von Alfredo Häberli als Installation «Slot»: Schirmartige Segel begrenzen den Showroom. «Slot» heisst auf Dänisch Schloss – eine Erinnerung an Stefan Diez’ Kindertage, in denen er Festungen aus Regenschirmen baute. Die grafischen Formen vereinen kontrastierende Töne und spielen mit offenen und geschlossenen Flächen. Kvadrat stellte neben dem Stoff zwei weitere Entwürfe von Häberli vor: das Möbeltextil «Parkland» und den Vorhangstoff «Airfield». Beide zeigen den raffinierten und lustvollen Umgang des Zürcher Designers mit Farbe: «Ich hatte schon immer eine besondere Vorliebe für Farben. Ich k...