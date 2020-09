Fanny Casano, Collection Mets les voiles, BA HEAD, 2020

Mütze, Jacke und Tasche richten sich als Street Wear ausgelegt an eine sportliche Kundschaft. Alle Teile passen sich dank ausgeklügelter Faltung wechselndem Wetter an. Fanny Casano hat zum ersten Mal mit textilen Materialien gearbeitet. Mit dem ausserordentlich ausgereiften und umfassenden Konzept bettet die drei Teile der Kollektion in eine konsistente Erzählung ein, die vom Segeln und vom Draussen sein erzählt. Damit habe Fanny Casano umfassend nachgeweisen, was sie als Designerin gelernt habe, lobt die Jury. Und freut sich dass die Teile vollständig in der Schweiz hergestellt werden könnten.

Die Swiss Design Association prämiert jedes Jahr die besten Abschlussarbeiten, die an Schweizer Design Hochschulen im Bachelor eingereicht werden. Für den sda ba award 2020 an der HEAD Genève hat der Bachelor en Design Produit, Bijou et accessoires unter Leitung von Elizabeth Fischer fünf Projekte nominiert.