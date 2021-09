Statt grossflächiger, aufwendig inszenierter Pavillons konnten die Firmen einzelne Wandsegmente mieten.

Susanna Koeberle 15.09.2021 16:08

Schon die Pressekonferenz im Vorfeld des Anlasses liess erahnen, worum es bei diesem ‹Supersalone› vor allem ging: um einen symbolischen Akt. Obwohl einige italienische Hersteller das letzte Jahr als eines der besten Verkaufsjahre bezeichnen, sitzt der Schock der Pandemie in Italien immer noch tief. Der Wunsch nach einer Rückkehr zur Normalität ist verständlicherweise gross – damit ist Italien wohl nicht allein. Das Ziel der verspäteten Messe war nicht primär das Präsentieren von Neuheiten. Diese hatten die Hersteller unabhängig vom Salone bereits verbreitet. Sie nutzten dazu neue Kommunikationsformate wie Zoom-Pressekonferenzen oder digitale Plattformen für Einkäufer.

Vielmehr sollte die Designwelt erfahren, dass die Hauptstadt der Lombardei ihre zentrale Stellung auf der internationalen Designlandkarte nicht aufgibt. «Salone del Mobile is still alive», war quasi der Untertitel des ‹Supersalone›. Es ging – und dieses Wort verwendete auch Attilio Fontana, Präsident der Region Lombardei – um eine Wiedergeburt, auch derjenigen Italiens. Schliesslich ist gerade die Brianza nördlich von Milano als Standort der wichtigsten italienischen Möbelhersteller der wirtschaftliche Motor Italiens.

Wie konnte man also diese Hersteller davon überzeugen, kurz vor dem nächsten Salone im April 2022 (zugleich das 60-Jahre-Jubiläum des Events) überhaupt noch auf der Messe auszustellen? Der finanzielle und logistische Aufwand für einen solchen Auftritt ist enorm. Zudem stand fest, dass viele ausländische Marken das Risiko einer Teilnahme nicht auf sich nehmen wollten. Zu kompliziert ist die aktuelle Reisesituation nach wie vor.

Die Lösung: Es musste ein neues Konzept her. Diesbezüglich profilierte sich insbesondere Stefano Boeri, eine zentrale Figur der Kulturszene Mailands; wobei das Wort Kulturelite hier vielleicht präziser ist. Der international tätige Architekt, vor allem bekannt für seine ‹Bosco Verticale›-Projekte, ist auch Präsident der Triennale, seit den 1950er Jahren ein historisch wichtiger Ausstellungsort für das italienische Design. Und er ist ein begabter Netzwerker. Für den Relaunch des Salone nach der Pandemie scheint Boeri also die perfekte Besetzung. Sein Name garantiert jedenfalls Aufmerksamkeit.

Maria Porro, die neue Präsidentin des Salone del Mobile, mit Claudio Feltrin (re.) und dem Architekten Stefano Boeri, der das neue Konzept der Messe entwickelt hat.

Sein neues Konzept des ‹Supersalone› war in erster Linie eine Botschaft. Das Wort mag etwas abgedroschen klingen, aber dass ein neuer Name geschaffen wurde, war ein cleverer Zug – ging es doch vor allem um Kommunikation. Diese Aspekte wurden im Mai an der Pressekonferenz besonders betont: Neben der Stärkung des ‹Made in Italy›-Brands und einer Hymne auf die Rolle der Kreativität in Italien bewarb Stefano Boeri vor allem die Neuheit und Innovation dieses neuen Formats.

Eine wichtige Veränderung war die Öffnung des Salone für das grosse Publikum gleich vom ersten Tag an, also eine Demokratisierung des Events. Die Produkte sollten auch gleich dort erworben werden können. Es stellte sich allerdings die Frage, wer den fast 40-minütigen Weg zur Messe unternimmt, um neue Möbel zu kaufen. Italiener mit einem durchschnittlichen Möbelbudget werden wohl andere Grossanbieter berücksichtigen. Und niemand aus einer wohlhabenderen Schicht wird in eine dunkle Messehalle gehen, um ein teures Sofa zu kaufen – soweit zum B2C-Aspekt. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher wurde zwar schon herausgegeben, aber daraus einen Trend herauszulesen, ist etwas früh.

Boeri setzte auf ein Team von erfahrenen Kuratorinnen, Grafikerinnen, Designern und Architekten, namentlich Andrea Caputo (Architekt, zuständig für die Szenografie), Maria Cristina Didero (Kuratorin, zuständig für das Talk-Programm), Giorgio Donà (Architekt bei Stefano Boeri), Anniina Koivu (ECAL, zuständig für die Graduierten-Ausstellung), Studio Folder (grafischer Auftritt) und Lukas Wegwerth (Design des Mobiliars). Gefragt waren neue Ideen. In der Tat präsentierte sich das Messegelände vollkommen anders als sonst. Statt der üblichen 16 Hallen wurden nur vier bespielt. Diese Reduktion hing in erster Linie damit zusammen, dass der Auftritt der Hersteller nicht mehr in einzelnen Firmen-Pavillons mit ganzen Interieurs erfolgte. Jede Firma musste sich auf wenige Stücke beschränken und mietete quasi ein Wandsegment. Ein modulares Wandsystem gliederte die weitläufigen Hallen und schuf die Möglichkeit der freien Zirkulation. Die Metallkonstruktionen waren mit Holz-Platten bestückt und teilweise sogar offen.

Zwischen horizontalen Ausstellungsflächen bleibt mehr Raum für das Publikum. Visualisierung: Andrea Caputo

In diesen Zwischenabschnitten gab es auch Aufenthaltszonen mit Pflanzen und Stühlen, wo die Besucherinnen sich setzen konnten. Überhaupt schien die Szenografie zum Verweilen und Begegnen geschaffen. Einzelne kreisförmige Zonen waren mit weissen Vorhängen abgegrenzt, was einen Raum-im-Raum-Effekt kreierte. Das sah sehr schön aus, vor allem die modularen Möbelstücke des Designers Lukas Wegwerth überzeugten. Nur: Viele Menschen sah man in diesen «Begegnungszonen» – das neue Zauberwort auch in Shoppingmalls – dann doch nicht. Wer will sich schon bei 28 Grad im Freien in einer Halle begegnen?

Zwischen den Wandsystemen blieb Raum zum Verweilen, etwa die mit Vorhängen abgegrenzten, kreisförmig angeordneten Sitzbänke.

Die neuen Begegnungszonen auf dem Messegelände wurden wenig frequentiert.

Am belebtesten war bei unserem Besuch am Mittwoch die grosse Holztribüne in Halle 3. Kein Wunder: Alejandro Aravena sprach! Allerdings glich der Anlass eher einer Plauderstunde, in welcher der chilenische Architekt Werbung für seinen aktuellen Auftritt an der Biennale von Venedig machte. Er rief das Publikum zur «Interaktion» auf, stiess allerdings auf wenig Feedback. Das ‹Open Talks›-Programm, kuratiert von Maria Cristina Didero, war beeindruckend und die Liste der Namen lang. Darunter befanden sich Big Shots wie Hans Ulrich Obrist, Cecilia Alemani, Massimiliano Gioni (Ehemann von Alemani), Bjarke Ingels oder Aric Chen, um nur einige zu nennen – definitiv ein Netzwerk der Superlative. Die Talks sind übrigens auch online zu sehen.

Im Programm der ‹Open Talks› waren Rednerinnen und Redner wie Cecilia Alemani, Bjarke Ingels oder Hans Ulrich Obrist. Nun sind die Talks online zu sehen.

Ein Aspekt dieser Gleichstellungs-, Nachhaltigkeits- und «Sharing»-Blase war besonders schön: ‹The Lost Graduation Show›, welche die besten Entwürfe von Studierenden verschiedener Designschulen zeigte, befand sich mitten im Geschehen, also quasi auf Augenhöhe mit den «Grossen». Das schuf die Möglichkeit eines Vergleichs und ist auch als Wertschätzung gegenüber der Arbeit von jungen Designschaffenden zu werten. Auf niedrigen Tischen aufgestellt war die Präsentation der Jungtalente sogar einladender als die Wand-Abschnitte mit den Produkten der Firmen.

Ob sich dieses optisch durchaus ansprechende Format auch nächstes Jahr durchsetzen wird, ist fraglich. Doch eine Neubewertung des Giga-Anlasses Salone del Mobile war längst fällig. Die Pandemie hat dazu beigetragen, diese Reflexion zu beschleunigen. Die Frage ist, was von der ganzen Übung zurückbleibt. Denn wie man so treffend sagt: The show must go on ...