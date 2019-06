«Pizzas of Inequality»

Anna Raymann 13.06.2019 12:49

Fünf der siebzehn Auszeichnungen an den Swiss Design Awards gingen in diesem Jahren an Designerinnen, schlüsselt man die Kollektive auf, sind es sieben. Das ist also etwa ein Drittel. Genau solche Zahlen haben sich die beiden Gruppen «Common-Interest» und «Depatriarchise Design» angeschaut. Ihre Recherche zur Geschlechterrepräsentation im Wettbewerb der Schweizer Designpreise der vergangenen 20 Jahre begann im Frühjahr. Daraus entstand eine quantitative Studie, deren Ergebnisse sie am Abend des nationalen Frauen*Streiks präsentieren. Dazu halten sie kein Referat mit Powerpoint-Präsentation und Tortendiagrammen, sondern präsentieren die Resultate in Form von frisch gebackenen Pizzen: Den «Pizzas of Inequality». Am Freitag ab 20 Uhr darf man in der Halle 3 der Messe Basel über das grösste Stück diskutieren.

Zudem führen die Veranstalterinnen durch die Ausstellung und legen den Fokus dabei auf Projekte mit feministischen Themen.