Open House in Basel

Am Freitag, 12. Januar 2018 lädt die Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW zum alljährlichen «Open House». Nebst Studieninteressierte richtet sich der Tag an alle Personen, die Lust und Interesse daran haben, mehr darüber zu erfahren, wie Design und Kunst entsteht. In den Ateliers und Werkstätten gibt es überall neue Produkte zu entdecken, Studierende und Lehrende beantworten Fragen. Der Blick hinter die Kulissen lohnt sich, um in die Stimmung an der HGK einzutauchen. Mehr zum Programm findet sich hier. Ab 12 Uhr gibt es Suppe und Brot, dann folgen geführte Rundgänge über den Campus der Künste.