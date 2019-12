Der Pullover wird nahtlos am Stück auf der Flachstrickmaschine gestrickt. Fotos: zvg

Anna Raymann 04.12.2019 14:58

Das Label, das für seine in der Schweiz produzierte Outdoorkleidung bekannt ist, lanciert einen Merino-Pullover. Eine Kollektion für Herren und eine für Damen besteht jeweils aus drei melierten Modellen in rot, blau oder beide Farben kombiniert. Die Nähte heben sich mit einem Muster ab, das bei der Verarbeitung zufällig entsteht und bei jedem Stück leicht variiert. Ansonsten sind die Schnitte dezent, der Kragen hochgeschlossen, praktisch wärmend. Bereits 2016 versuchte sich «Rotauf» an einem ähnlichen Pullover, nun startet der Verkauf der überarbeiteten Variante. An den eigenen Kriterien gemessen, soll natürlich auch dieser möglichst nachhaltig sein. Das gelingt, indem ihn das Label von Herr Urs im Aargau stricken lässt. In einem ehemaligen Bahnhofsgebäude in Turgi hat Urs Landis sein Startup für Strickwahren aufgebaut und produziert dort in Kleinstserien Schals oder etwa Jassteppiche. Für einen Pullover verarbeitet die Strickmaschine in einer Stunde 330 Gramm Merino-Wolle. Hier bekommt das Nachhaltigkeitsversprechen einen Dämpfer: Da die heimischen Schafe zu wenig Merinowolle in Bio-Qualität liefert, wird sie aus Südamerika und Australien eingeflogen und schliesslich in Österreich und Tschechien weiterverarbeitet. Das durch die weiten Transportwege ausgestossene CO2 kompensiert der Hersteller bei der Stiftung Myclimate.