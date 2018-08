Textilkollektion Turbenthal von Alfredo Häberli

Meret Ernst 31.08.2018 13:08

Seit der Lancierung 2010 betont die Marke, dass sie mit dem Land verbunden ist, in dem das Unternehmen wirtschaftet. Nicht nur mit der Auswahl hier tätiger Designerinnen und Designer, sondern auch mit der Namensgebung der Möbel: Sie tragen jeweils einen Ortsnamen aus dem Heimatkanton der Entwerfenden.

Vieles, aber nicht alles, wird auch hier produziert. Und als Kurator verantwortet Alfredo Häberli die stilistische Ausrichtung und Weiterentwicklung der Kollektion und vergibt die Aufträge. Das gilt auch für die Ausgabe 2018, die letzte Woche in der Cigarettenfabrik in Zürich präsentiert wurde.

Jörg Boners Leuchtenfamilie Camana.

Dass sie kleiner ausfiel als auch schon, mag ein Zeichen für die schwierige Lage sein, in der sich die Möbelbranche befindet. Oder für die Einsicht, dass eine achtjährige Kollektion nicht ins Unendliche wachsen kann, ohne dass die Übersicht verloren geht. Neu ist die Leuchtenfamilie Camana, die Jörg Boner präsentierte, und ein Set von Heimtextilien, die Kurator Alfredo Häberli entwarf.

In neuer Farbestellung: Sofa und Sessel Surpierre von Frédéric Dedelley.

Frédéric Dedelley zeigte zwei überzeugende Farbversionen seines Sessels und des Sofas Surpierre in dunkelgrün und rot, und This Weber ergänzte seine Sofalinie um eine Familie von Coachtischen.

This Weber entwar die Coachtische Saland zu seinen Sofas.

Die Verbundenheit mit der Schweiz übersetzte die Agentur 'Die Werbekanzlei' in den markigen Spruch und in kontrastreiche Schwarzweissaufnahmen der Orte. Die Desigerinnen und Designer setzte sie in ebenso strenges Schwarz und die Produktfotografie wirkt geradezu gletschern unterkühlt. Die Agentur hatte sich im Frühjahr in einem mehrstufigen Pitch gegen mehrere Mitbewerber durchgesetzt. Inzwischen wurde auch klar, weshalb die Suhrer auf eine neue Agentur setzen: Studio Achermann, das bisher den Auftritt der Kollektion prägte, arbeitet seit 2017 für Interio – das ebenfalls letzte Woche sein neues Konzept präsentierte: eine Kollektion mit Schweizer Design.