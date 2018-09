David Bielanders «Perlensau» – eine Brosche aus Perlen und Gold.

Die «Tresor Contemporary Craft» fand letztes Jahr erstmals in Basel statt. Nun zeigt die Ausstellung «Dialogues through time» ein Vorgeschmack auf die Messe im nächsten Jahr.

Agnes Schmid 20.09.2018 15:09

Als «internationale Plattform für hochwertige Handwerkskunst und zeitgenössisches Kunsthandwerk» feiert die «Tresor Contemporary Craft» das schöne Objekt. Noch bis diesen Samstag, 22. September 2018 sind im «Wildt’schen Haus» am Petersplatz in Basel auf Anmeldung geführte Rundgänge durch die Sonderausstellung «Dialogues through time» möglich. Zu sehen sind dort Arbeiten, wie die der Designerin Nora Wagner, die Schweizer Bergseeen dreidimensional in Keramik druckt oder Stücke von Schmuckdesigner David Bielander.