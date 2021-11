‹Deep›: Digital-Only Fashion Collection, entworfen von Amber Jae Slooten von The Fabricant. Fotos: The Fabricant

Mirjam Rombach 29.11.2021 15:00

«Es geht darum, sich auszudrücken» Anna Liedtke designt Kleider, die man weder anfassen noch tragen kann. Im Interview spricht sie über gestalterische Freiheit und die pulsierende digitale Modebranche. 29.11.2021 15:00

Was macht digitale Mode anders als jene aus Samt und Seide? Anna Liedtke: Digitale Mode rekonstruiert einerseits, was in der realen Welt existiert. Das digitale Modehaus The Fabricant, wo ich seit Juni arbeite, setzt die Kollektionen verschiedener Brands digital um. Die nutzen digitalisierte 3D-Kleidungsstücke etwa für Marketingkampagnen. Andererseits schaffen wir damit auch ein neues Genre, das nicht Bezug nehmen muss auf die physikalische Welt. Was bringt das? Digitalkampagnen generieren mehr Aufmerksamkeit. Das Verhalten der Kleider lässt sich besser kontrollieren und effektvoller darstellen. Die Möglichkeiten sind viel grösser. Bei Entwürfen, die nur den digitalen Markt bedienen, ist das noch ausgeprägter: Texturen können leuchten, transparent, flüssig oder elektrisch werden. ###Media_2### ###Media_3### The Fabricant hat 2018 das digitale Couture-Kleid ‹Iridescence› entworfen. Es wurde für unglaubliche 9500 Dollar in Kryptowährung versteigert. Was hat dies bewirkt? Viele...