Oliviero Toscani und Philomena Schwab wurden von der ZHdK geehrt. Fotos: Johannes Dietschi © ZHdK

Eine Hochschule misst ihren Erfolg auch am Erfolg derjenigen, die sie ausgebildet hat. Die ZHdK verlieh gestern zwei Ehrentitel: an die Gamedesignerin Philomena Schwab und an den Fotografen Oliviero Toscani.