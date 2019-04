Das Digitalmagazin «Life At Home».

Ikeas-Digitalmagazin «Life At Home» gewinnt einen «Best of Swiss Web»-Silber Award in der Kategorie «Creation».

Lilia Glanzmann 23.04.2019 08:06

In dieser Kategorie prämiert die Jury Projekte, die visuell überzeugen, sowie mit der technischen Umsetzung überraschen. So auch «Life At Home»: Die beiden Hauptrubriken «Design» und «Perspektiven» teasen durch zwei unabhängige Kolumnen plakativ die verschiedenen Artikel an. Nebst der konsistenten Gestaltung überzeugen zudem die Inhalte. Die Macher des Magazin sind Redaktor Raphael Rossel mit seiner Agentur De-Lay, gestaltet hat die Agentur Raffinerie.