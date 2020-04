Die Lichtdurchlässigkeit eines Papiers hat einen gestalterischen Reiz. ‹Opaque Script› hilft dabei, sie bereits am Computer mitzudenken. Fotos: B & R

Anna Raymann 23.04.2020 14:00

Wie ein Schatten scheint das Bild durch die simulierte Seite am Monitor. Vorangehende und nachfolgende Seite verschwimmen miteinander, allein ein Schieberegler steuert, wie kräftig der Durchdruck lesbar ist. Die beiden Grafiker Noah Bonsma und Dimitri Reist haben zusammen mit dem Interaction Designer Roger Burkhard ein Skript für Adobes Layoutprogramm ‹Indesign› entwickelt, das die Opazität von Papier nachahmt. ‹Opaque Script› erstellt eine Kopie der zu bearbeitenden Datei und berechnet die Durchlässigkeit der aufeinanderfolgenden Seiten. Indem es die beiden Dateien verknüpft, zeigt die Arbeitsfläche Änderungen in Echtzeit. So lässt sich einerseits die Lesbarkeit testen, andererseits offenbart das Skript den grafischen Reiz der Transparenz. «Als Grafiker arbeiten wir mit strengen Gestaltungsrastern – da kann es spannend sein, die Präzision mittels leichtem Durchscheinen sichtbar zu machen.» Das Werkzeug erleichtert räumliches Entwerfen auf dem flachen Computerbildschirm. Bis anhin haben...