Das Konzept der Grafikagentur Büro Haeberli entschied den Pitch um das Redesign für sich.

Aufgeräumt und weggewischt Was als ‹Wochenblatt des sozialen Kapitals› begann, wird heute von 2,2 Millionen Menschen gelesen: das Migros-Magazin. Seit kurzem erscheint es im neuen Design. 28.03.2024 08:30

Zum Zeitpunkt ihrer Gründung hiess die Zeitschrift noch ‹Wir Brückenbauer – Wochenblatt des sozialen Kapitals›. Weil das bereits 82 Jahre her ist, haben sich die Inhalte und der visuelle Auftritt immer wieder an die Kundschaft anpassen müssen. So auch jetzt: Weil Leserinnen und Leser laut einer Studie ein « klares Profil » vermissten, erhielt die Zürcher Grafik- und Web-Agentur Büro Haeberli den Auftrag, dem Blatt ein Redesign zu verpassen. Es sollte Struktur, digitale Verknüpfung und Lesbarkeit verbessern. ###Media_2### Laut Büro Haeberli wirke das Migros-Magazin nun «plakativer, direkter und aufgeräumter». Als Zielgruppen wurden Familien identifiziert – und ‹ Golden Ager ›: Offenbar haben Kurznachrichtendienste auch in dieser Generation Spuren hinterlassen....