Der Berner Landschaftsarchitekt Maurus Schifferli hat eine Monographie herausgegeben. Er fächert in «Strategien der Landschaftsarchitektur» seine sehr persönliche Herangehensweise auf. 18.12.2023

Der geheimnisvolle Umschlag – ohne Titel und Absender – zeigt ein sinnliches Urwaldbild. Wer die lose Klappe des Buchs ausfaltet, dem springt das Bild eines Urwalds im Bau entgegen. Beide Bilder gehören zum Vogelhaus des Basler Zoos mit dem dazugehörige Artenschutzprojekt in Borneo, wo die ältesten bekannten Regenwälder wachsen. Das in diesen Sommer eingeweihten Freiflughaus steht exemplarisch für Schifferlis ganzheitliche Herangehensweise: der Berner Landschaftsarchitekt will mit seinen Gärten und Anlagen metaphysische Ort von architektonischer Qualität schaffen, wie er in seinem sehr persönlichen Essay schreibt. Für das Vogelhaus bedeutet das, dass er und sein Team 140 Arten aufwändig in Malaysia gesammelt, aufgeschult und dann über eine achtmonatige Quarantäne in Holland nach Basel bringen lassen und damit einen Urwald in einem Haus gebaut hat. Eine allfällige Basler Überschussproduktion gehe zurück nach Borneo in ein Aufforstungsprojekt. So soll sich der Kreis schliessen. Als Schlüsselwerk kann wohl sein eigener Garten in Trub verstanden werden, der im Buch vorgestellt wird und der 2017 den silbernen Hasen von Hochparterre bekommen hat. Schifferli beschreibt ihn als «physische Umsetzung meines Verständnisses der Welt und meiner Existenz». In diesem ehemaligen Pfarrgarten hat der Landschaftsarchitekt Vorgefundenes und Imaginationsbilder gegliedert, «Ordnung verräumlicht», wie er es nennt. Die Leserin erfährt, dass für Schifferli Gärten Stätten des Imaginären der Gegenwart sind. Er will Orte zu schaffen, die sich im Bewusstsein, in den Köpfen einnisten – im Gegensatz zu den eindimensionalen Bildern der aktuellen Landschaftsarchitektur, so sein Seitenhieb. Im Buch werden neun Projekte dokumentiert. Die Darstellung setzt auf Sinnlichkeit, doch dem Leser, die mehr wissen und die Entwürfe verstehen will, wird immer nicht geholfen: oft fehlen erklä...