Aufschlussreiches Bildmaterial lenkt den Blick auf den Boden. Fotos: Guillaume Musset

Daniel Jauslin 02.06.2021 14:00

In die Grube schauen Die Bauingenieure Rolf Steiner und Tobias Frick haben ein Buch gestaltet, das das auf viele Richtlinien verteilte Wissen des Tiefbaus umfangreich und doch übersichtlich erklärt. 02.06.2021 14:00

Traditionell konservativ und lokal strukturiert kennt der Tiefbau viele nationale und regionale Eigenheiten. Will man als Landschaftsarchitektin mehr wissen über das Pflaster, das die Welt bedeutet, ist ein komplettes Buch darüber kaum zu finden. Dieser Lücke haben sich die Bauingenieure Rolf Steiner und Tobias Frick angenommen. Sie trugen Facherkenntnisse zusammen und gestalteten ein ansprechendes Buch, das das auf viele Richtlinien verteilte Wissen umfangreich und doch übersichtlich erklärt. ###Media_2### Schön ist, wie die gelegentlich trockene Materie mit aufschlussreichem Bildmaterial vermittelt wird. Sogar Stadtwanderer, die sonst den Blick entlang der Trauflinien schweifen lassen, werden nach der Lektüre öfter mal in eine Tiefbaugrube schauen und die harte Arbeit an den Strassen schätzen lernen. Neben den Autoren kommen gut ausgewählte Expertinnen und Experten zu Wort, die auf je einer Seite ihre Erfahrungen zum jeweiligen Fachgebiet zusammenfassen. Immer wieder wird aus der Praxis an die ...