Es geht um Holz, denn der Titel des Buchs heisst: What Say Wood.

Gekauft hat Loderer die Broschüre aus Sentimentalität. Denn wer sie lesen will, muss ein Papiermesser haben. «What Say Wood» ist eine Monographie zum Büro «In Praise of Shadows Arkitektur» aus Stockholm.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 17.11.2020 10:14

Gekauft habe ich die Broschüre aus Sentimentalität. So schön altmodisch! Wer das lesen will, muss ein Papiermesser haben. Bitte keine Brieföffner oder Küchenschnitzer verwenden. Der feierliche Akt des Seitenaufschneidens war einst ein Selbstbestätigungsritual der französischen Intellektuellen. Wer Bücher aufschneidet, gehört zum Geistesadel. So also auch ich. Doch der Titel führte mich in die Irre: In Praise of Shadows Arkitektur. Ja, vor Jahren hatte ich das Buch von Tanizaki Jun’ichirō mit diesem Titel gelesen und in meinem Kopf schwirrten seine raunenden, vorindustriellen Beschwörungen herum. Doch Fehelanzeige. Das Architekturbüro, das Katarina Lundeberg und Fredric Benesch in Stockholm führen, heisst so. In Verehrung Tanizakis selbstverständlich. Eine meiner Bildungslücken klaffte. Gut, damit war ich auf die richtige Lesespur zurechtgerückt. Es geht um Holz, denn der Titel des Buchs heisst: What Say Wood. Nicht nur die Steine reden, das Holz spricht noch viel deutlicher. Das Holz sa...