Benedikt Loderer, Stadtwanderer 08.03.2022 08:51

Helden der Neugier Das neue Buch liess mich das alte wiederfinden. Zweimal werden die interessanten Figuren der Schweizergeschichte vorgestellt. Der Stadtwanderer unternimmt einen etwas hinkender Vergleich. 08.03.2022 08:51

Derselbe Bauplan, die Bücher «Grosse Schweizer» und «Projekt Schweiz» gehorchen demselben Bildungsgesetz. Verschiedene Professoren und Geistesriesen schreiben eine Kurzbiografie über einen grossen Schweizer im ersten Buch. Ein bunter Haufen von Journalistinnen und Autoren auch eine über eine bemerkenswerte Schweizerin oder einen herausragenden Schweizer. Im Jahre des kommenden Unheils 1938 ging es um zwei Dinge. «Inwieweit geben diese Darstellungen ein Bild von der Gesamtleistung unseres Landes und welches ist diese Leistung der Schweiz im Vergleich zu derjenigen anderer Völker?» Eine Leistungsschau in Personen also. Heute steht da: «Dieses Buch ist vor allem mit Neugier zu lesen. Neugier darauf, was in diesem Land an Gedanken und an Leidenschaften hervorgebracht worden ist.» Diesmal sind’s nicht die Grossen, die porträtiert werden, sondern «jene, die unsere Autorinnen und Autoren für wichtig halten». Eine Auswahl durch Personen also. Dazwischen liegen achtzig Jahre, genauer, ein Weltkrieg u...