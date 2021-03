Das Buch präsentiert die klassische Architektur von Robert Adam. Würden in der Schweiz die Geldmenschen mit soviel Geschmack bauen, wie die englischen, es sähe besser aus an der Goldküste, schreibt der Stadtwanderer.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 29.03.2021 09:31

Adam lernt Latein Robert Adam beherrscht die klassische Architektur. «The Contry House Ideal» ist ein Coffee Table Book, das perfekt in die Häuser passt, die darin vorgestellt werden. 29.03.2021 09:31

«Ein grosser, schlanker Mann, gentlemanlike angezogen, mit weissem Flammenhaar und eisblauen Augen. Im Film könnte man ihn als landed Gentrysquire, aber auch als anglikanischen Bischof gebrauchen.» Ich interviewte Robert Adam, Jahrgang 1948, am 11. November 2002 im RIBA-Haus in London. Er hatte mich fasziniert, weil er etwas offensichtlich Englisches war, ein Classical Architect. Für ihn ist die klassische Architektur eine Sprache, die man lernt wie Latein. Mit den Wörtern und er Grammatik lassen sich neue Sätze bauen, die auch neue Geschichten erzählen. Diese Sprache sei die älteste, flexibelste und verständlichste in der Architektur. Er sagte: «In den fünfziger Jahren gab es einen Konsens, was gute Architektur war, die Moderne. Auf Englisch übersetzt hiess das, die des Wohlfahrtstaats.» Da sei seit den sechziger Jahren vorbei und die siebziger seien «a mess» gewesen. Dann in den neunziger kam HRH Prince Charles mit Krier und Poundbury, wo auch er, Adam, mitgemacht habe. Doch sei ihm das Unter...