Redaktion Hochparterre 18.03.2024 10:22

Vortragsreihe Kreislaufwirtschaft

Mittwoch 27. März 2024 – 18.30 Uhr

Matériuum: Die Zirkularität im Bauwesen (Vortrag in Französisch)

Referent: Herr Yves Corminboeuf, Industrieller Designer (ECAL), Nachhaltigkeitsexperte (UNI-Genf und ETH Zürich), Dozent an der HEAD-Genf



Mittwoch 3. April 2024 – 18.30 Uhr

Scop anatomie d’architecture: Rundtour durch die Materialien eines umweltfreundlichen Hauses (Vortrag in Französisch)

Referenten: Frau Alice Mortamet und Herr Raphaël Walther, Autoren vom Buch «Die Tour der Materialien eines umweltfreundlichen Hauses»



Dienstag 16. April 2024 – 18.30 Uhr

Herzog und de Meuron: HORTUS House of Research, Technology, Utopia and Sustainability (Vortrag in Deutsch)

Referent: Herr Alexander Franz, Partner bei Herzog und de Meuron



Donnerstag 2. Mai 2024 – 18.30 Uhr

Mycrobez: Profitable Kreislaufwirtschaft – geht das? (Vortrag in Deutsch)

Referent: Herr Moritz Schiller, Gründer und Chief Marketing Officer von Mycrobez

Oxara: Kreislaufwirtschaft und Dekarbonisierung von Baumaterialien für eine nachhaltigere Industrie (Vortrag in Französisch)

Referenten: Dr. Thibault Demoulin und Dr. Gnanli Landrou, Gründer Oxara



Die Vorträge finden im Filmpodium Biel, Seevorstadt 73, statt. Ausführliche Infos über die Vorträge gibt es im Leporello.