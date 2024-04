Das Wohnhaus bricht den grossen Massstab und die Monochromie des neuen Stadtteils auf wohltuende Art. Fotos: Federico Farinatti

Die gemeinnützige Siedlung ‹Pièce Urbaine C› von Nicolas de Courten macht im neuen Écoquartier Plaines-du-Loup in Lausanne einen stillen Aufruf zu mehr Menschlichkeit in der Architektur.

Myriam Perret 20.04.2024 08:00

Verspielte Wohnlichkeit Die gemeinnützige Siedlung ‹Pièce Urbaine C› von Nicolas de Courten macht im neuen Écoquartier Plaines-du-Loup in Lausanne einen stillen Aufruf zu mehr Menschlichkeit in der Architektur. 20.04.2024 08:00

Das neue Écoquartier Plaines-du-Loup in Lausanne präsentiert sich auf den ersten Blick wie eine überdimensionierte Stadtmauer. Umso angenehmer ist der Ausdruck der gemeinnützigen Siedlung ‹Pièce Urbaine C› des Lausanner Architekten Nicolas de Courten. Die Siedlung ist in vier Baukörper unterteilt, was Querverbindungen für den Langsamverkehr ermöglicht. Die Volumen schlängeln sich durch die längliche Parzelle und formen drei städtische Plätze im Süden sowie drei umschlossene Gärten im Norden. Erstere sollen mit den Eingangsbereichen zu Wohnungen, Krippe, Hort und Laden rege genutzt werden, Zweitere dienen der Ruhe und Kontemplation. Durch das Aufbrechen des Bauvolumens gelingt es, in einem Kontext der Superlative den menschlichen Massstab zurückzugewinnen. ###Media_2### ###Media_3### Die Wohnhäuser heben sich durch ihre Materialisierung, Farbgebung und Oberflächentexturen von der elegant monochromen Nachbarschaft ab. Gelbe Jalousien, rosa-grauer Verputz, orangefarbene Loggien, blaue Kacheln an den Eingangsbereichen, rote Handläufe im Treppenhaus – diese subtile Verspieltheit verleiht dem Ort eine wohnliche Atmosphäre und soll Identität stiften. Wer annimmt, das Farbspiel sei rein intuitiv, irrt sich. Die Designerin Tania Grace Knuckey, die sich insbesondere mit Farbenpsychologie befasst hat, begleitete den Planungsprozess im Bereich Farbgebung und Texturierung. Nicolas de Courten hatte über die Schaffung bezahlbaren Wohnraums hinaus den Anspruch, den Bewohnerinnen ein hochwertiges Zuhause zu bieten. Die 149 kleinräumigen Wohnungen schöpfen zwar die Ausnützungsziffer bis zum letzten Quadratmeter aus. Die Zwei- bis Dreifachorientierung zum Aussenraum gibt ihnen aber visuell Weite. Derweil verbraucht die Fassade aus Wärmedämmsteinen wenig graue Energie und sorgt für ein angenehmes Raumklima. ###Media_4### ###Media_1### Derzeit gleicht das Quartier Plai...