Die türkis-golden gestreiften Fassadenelemente sind aus Terracotta. Fotos: Georg Aerni

Versailles am Uetliberg Duplex Architekten haben die Zürcher Siedlung Wydäckerring neu gebaut. Der Abriss des Bestands wirft einen Schatten auf die Fertigstellung der Ersatzneubauten. 13.03.2024 14:00

Als das ZAZ vor zwei Jahren der Zürcher Siedlung Wydäckerring eine Ausstellung widmete, war ihr Abriss schon im Gange. Die jungen Architekten des Kollektivs 8000.agency zeigten dort mit archäologischer Liebe die abgetreppten Bauten von 1976 der Architekten Kuhn + Stahel. Nicht nur mit Blick auf die gut geschnittenen Grundrisse fragte man sich damals: Warum genau muss diese charmante Betonzitadelle fallen? ###Media_2### ###Media_3### Der Abriss der Siedlung wirft einen Schatten auf die Fertigstellung der Ersatzneubauten von Duplex Architekten. Direktauftrag statt Wettbewerb und die gross geschnittenen Wohnungen für zwei Anlagenstiftungen machen es auch nicht besser. Die Architektinnen versuchten noch, die vorhandene Tiefgarage zu erhalten, doch ausser einer wieder aufgestellten Gruppe von Skulpturen blieb vom Bestand nichts übrig. Die neue türkis-golden gestreifte Terracottafassade zeugt, je nach Sichtweise, von Dauerhaftigkeit oder von den hohen Mietpreisen der 183 Wohnungen dahinter. Eine Vermarktungswebsite verrät die neue Zielgruppe: Nach dem frühmorgendlichen «Powersprint uf de Uetliberg» gehts frisch geduscht an den Schreibtisch im Prime Tower. Mit dem Triemlifussweg rückt der USP Landschaft bis an die Südfront der dicken Gebäude heran. Betreten werden sie auf der anderen Seite, vom «Hofraum» auf der Tiefgarage. In den Eingangshallen der Häuser empfängt schwarzer Stucco-Putz. Doppelt hoch leitet der Raum zu einem der beiden Treppenhäuser, die barock geschwungen und golden glänzend nach oben führen. Da die Häuser dicht an dicht stehen, sorgt in den Wohnungen ein «Enfilade-Raum» für das Gefühl von Weite: Quer zum Entrée spannt sich der Längsgang, kreuzt die Küche und setzt sich im Wohnzimmer durch ein raumhohes Fenster in die Landschaft fort. Am anderen Ende der Achse trägt ein Spiegel dieses Versailles-Feeling bis ins Schlafzimmer. Mieter? Königinnen...