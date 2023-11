Kräftige Farbakzente schaffen eine Verbindung zwischen Zuschauerraum und Bühne. Fotos: Ruedi Walti

Maria-Theresa Lampe 15.11.2023 14:00

Der lang gestreckte, leicht geknickte Riegel von Bernhard Weiss ist zwischen dem Steinenbachgässlein und der Kohlenberggasse in Basel wortwörtlich in den Hang gebaut. Drei Hanggeschosse nehmen die Höhendifferenz von elf Metern auf, drei Obergeschosse stehen dem späthistoristischen, steinernen Haupthaus der Berufsfachschule Basel (BFS) von Hans Bernoulli gegenüber. Vom gläsernen Erdgeschoss führt eine einst öffentliche Treppe durch das Haus hinab ins untere Steinenbachgässlein. Sie ist gleichzeitig der Zugang zu den Turnräumen und zum Theatersaal. Von aussen gibt es kaum Zeichen für dessen Existenz. Ursprünglich wurde er ausschliesslich zur Nutzung der BFS konzipiert. Im Innern eröffnet sich eine grosszügige Raumkomposition mit Guckkastenbühne, skulpturalem Zuschauerbalkon und kleinen Foyers auf zwei Etagen. Die seitliche Glasfront öffnet den Blick zu den gegenüberliegenden Fassaden in der engen Gasse und erzeugt im hellen Saal eine intime Atmosphäre. ###Media_2### ###Media_3### Weil die aktuellen Sicherheitsvorschriften und die technischen Anforderungen eine weitere Nutzung nicht mehr zuliessen, wurden 2016 nach einem Planerwahlverfahren MET Architects mit der Sanierung beauftragt. Dieser Prozess machte das nicht ausgeschöpfte Potenzial des Saals sichtbar und regte so die Änderung des Nutzungskonzepts an. Der Kanton Basel-Stadt entschied, den Raum neu auch den umliegenden Schulen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Neben dem Anspruch, technisch einen multifunktionalen Raum auszurüsten, entstand so die Idee, mit einer neuen Gestaltung die atmosphärische Wirkung hervorzuheben. ###Media_4### Ein kleiner türkiser Farbfund in der untersten Schicht der Saalwand inspirierte die Architekten zu einer Farbpalette in Pastelltönen, welche die Oberflächen der Räume als eine Einheit zusammenbindet. Die alten Klappstühle auf dem Balkon – neu mit rotem Stoff...